A股8日開盤下跌，伊朗向美軍駐伊拉克基地發射多枚導彈報復，油價上升，石油股逆市造好。滬指開盤報3,094點，跌0.34％；深成指開報10,776點，跌0.48％；創業板開盤報1,881點，跌0.64％。

各類股個別發展，油價、金價上升，石油股逆市漲近2％；有色金屬漲近1％；房產、水泥股跌近1％。

(工商 )

#開盤 #油價 #石油股 #各類 #類股