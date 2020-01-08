陸股三大指數下挫 深成指開盤跌0.48％ 10:272020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 A股8日開盤下跌，伊朗向美軍駐伊拉克基地發射多枚導彈報復，油價上升，石油股逆市造好。滬指開盤報3,094點，跌0.34％；深成指開報10,776點，跌0.48％；創業板開盤報1,881點，跌0.64％。 各類股個別發展，油價、金價上升，石油股逆市漲近2％；有色金屬漲近1％；房產、水泥股跌近1％。 (工商 ) #開盤 #油價 #石油股 #各類 #類股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊緊張 油價年前看漲 04:102020/01/04 財經焦點 中情局死神出動 要了伊朗將領的命 08:472020/01/04 軍事 美股遭川普謀殺？專家爆牛市致命要害 13:352020/01/04 財經 美伊衝突升 油金攀新高 23:092020/01/04 財經 油價走揚 5G商機發酵 台化勤誠 營運樂觀 04:092020/01/05 產業特刊 小心！2020十大黑天鵝或添亂 04:102020/01/06 焦點新聞 商品期貨趨勢專欄－美伊情勢緊張 油價看多 04:102020/01/06 證券．權證 《盤中解析》美伊對峙，「萬二」不保 11:422020/01/06 財經 《盤後解析》雙王帶頭殺，重挫157點 14:322020/01/06 財經 滬深兩市高開 特斯拉、太陽能、影視漲幅居前 10:022020/01/07 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 即時 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 伊朗10飛彈狂轟美軍基地 油價驚漲4％ - 即時 - 工商 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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