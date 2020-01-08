根據《雅虎體育》漢內斯的報導指出，湖人向「一眉哥」安東尼戴維斯提出4年1.46億美元的超級合約，希望能提前和戴維斯完成續約，可惜遭到戴維斯拒絕。

安東尼戴維斯目前的合約將在2021年結束，但他可以在2020年夏天跳出2870萬美元的合約，成為完全的自由球員。

安東尼戴維斯在去年放棄交易否決權，最終鵜鶘把他交易至湖人，也因為如此，湖人才無法在6個月內提出續約動作，直至今天這個限制才結束，湖人立刻端出4年超級合約，然而安東尼戴維斯的經紀人瑞奇保羅在球隊完成例行訓練之後向湖人傳達出拒絕提前續約的訊息。

外界普遍認為安東尼戴維斯不會在效力湖人只有1個球季就會離開，之所以會拒絕提前續約，最主要的原因是他能在今夏以自由球員身份簽下5年2.02億美元的頂級合約，而且他想要用本季的成績來證明自己有足夠的實力來匹配這樣的頂級合約。

現年26歲的安東尼戴維斯，本季表現非常出色，打了34場比賽，平均上場時間35.4分鐘，場均27.7分、9.5籃板、3.2助攻、2.6阻攻、1.5抄截的亮眼數據。

(中時 )