在伊朗對至少兩處伊拉克美軍基地發射十多枚飛彈，以報復美國總統川普下令擊殺伊朗第二號人物，也就是革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼後，伊朗通訊部長推文說：「滾出我們的區域。」而這是伊朗官員首度對攻擊發表看法。

(中時電子報)