農曆新年即將到來，你打算怎麼跟家人一同度過，共譜與過往不同的美好回憶？蘋果直營店多年來持續為使用者打造別具創意且豐富多元的 Today at Apple 課程，要讓專業的講師分享經驗與技巧，讓每個蘋果用戶都能放大手中設備的全方位能力。今年，蘋果的 Today at Apple 也特地推出了期間限定的「創作新傳統」課程，農曆元宵節之前，你都能攜家帶眷一起到蘋果直營店體驗！

Today at Apple 的全新「創作新傳統」課程，即日起(1月8日)至 2 月 8 日間都開放餐噢。「創作新傳統」的全新課程內容包含動手在 iPad 上用 GarageBand 創作出屬於自己調調的台語歌的音樂實驗室、還有和食物設計師一起學習如何用 Procreate 在 iPad 上設計專屬於你家的年菜的藝術研究室等。對於這些課程有興趣的消費者，都可到全台 Apple 直營店，一起為摯愛的親友創作獨特的祝福，共同歡慶這美好春節。除此之外，另外還有透過攝影將嶄新的生活風格融入在地傳統，以及更多充滿樂趣的實作課程適合全家大小前來同樂。

(中時電子報)