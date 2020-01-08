伊拉克境內的美軍基地遭伊朗襲擊，避險情緒升溫。港股8日早上開低超過300點。恒指開低322點，報27,999點，失守28,000點關口；國企指數開低125點，報11,073點。

個股方面，友邦開低1.4％，報84.1港元。

騰訊開低0.8％，報382.4港元；阿里開低1.2％。

油價今早急漲逾4％，中海油開高2.6％。

(工商 )

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