伊朗襲擊美軍基地 港股開低逾300點 10:312020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊拉克境內的美軍基地遭伊朗襲擊，避險情緒升溫。港股8日早上開低超過300點。恒指開低322點，報27,999點，失守28,000點關口；國企指數開低125點，報11,073點。 個股方面，友邦開低1.4％，報84.1港元。 騰訊開低0.8％，報382.4港元；阿里開低1.2％。 油價今早急漲逾4％，中海油開高2.6％。 (工商 ) #開低 #港元 #伊朗 #基地 #美軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 《期貨》中東局勢緊張，1月台指期、電子期、金融期皆開低 09:092020/01/06 財經 中東局勢緊張 台股匯不同調 台股守萬二 09:432020/01/06 財經 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 影片曝光！伊朗公布飛彈炸美畫面 10:002020/01/08 國際 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 復仇！伊朗火箭砲轟美軍 道瓊期大暴殺 日股嚇趴600點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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