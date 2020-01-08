自美國川普政府刺殺伊朗將領蘇雷曼尼後，伊朗揚言報復並於8日對美駐伊拉克阿薩德空軍基地發動火箭攻擊，中東戰事一觸即發。然而就在伊朗發動報復攻擊不久前，俄羅斯總統普丁意外突訪敘利亞，除了會見重要盟友的敘國總統阿賽德，同時聽取駐點俄軍軍事簡報。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，這是敘利亞內戰爆發將近9年以來，普丁（Vladimir Putin）第2次走訪敘利亞、首次到訪大馬士革。俄羅斯於2015年介入敘利亞衝突，支持巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府。

報導引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁在俄羅斯駐軍的一處戰地指揮所會見阿塞德，他強調大馬士革街頭已恢復和平而且顯而易見，「敘利亞總統對俄羅斯和俄軍在打擊恐怖主義與重建敘利亞和平生活所作協助表達謝意」。

而川普政府刺殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官、同時也是伊朗軍援敘利亞的推手的蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），導致中東區域緊張劇烈升級，也使美、伊對抗形勢來到無以復加的程度，德黑蘭已經矢言將血債血還，此時普丁意外出訪敘利亞，格外引人注目。由於敘利亞東部有美軍駐紮，使得敘利亞也成為美、伊衝突潛在地點。

(中時電子報)