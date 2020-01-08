宋達民、洪百榕發文解釋。（圖／翻攝自宋達民和洪百榕愛的粉園臉書）

52歲宋達民是虔誠的教徒，日前他按立成為牧師，昨(7日)卻傳出他在醫院美食街對警衛飆罵。對此，他妻子洪百榕發文還原經過，透露夫妻倆連日來因照顧生病的小兒子乖寶有些疲累，再加上當下著急才說話比較大聲，後來宋達民便去跟警衛道歉，虛心接受指責，「總歸一句，我該改進的就是該改進，對大家感到抱歉！」

洪百榕昨在臉書替宋達民解釋事情經過，也想向昨天在三總美食街被影響的民眾抱歉，因為自己身體不適又要照顧小孩，當下戴著口罩、喉嚨沙啞，才會沒注意說話聲量，他反省有錯後便向警衛致歉，「我承認碰到乖寶的事情，我會很心急，但我也沒說我是對的，況且從頭到尾我們都沒有進去（美食街），遵守規矩」。

洪百榕更說：「尤其是現在在教會工作，更應該要有能力去處理溝通問題」，沒多加注意引起事端十分抱歉，並再次向眾人道歉，也貼出吊點滴病友不得進入商場標語，強調：「衛福部的規定要遵守」。

對此，網友回應：「人都有情緒，如果是我面對自身孩子問題，我都不敢保證自己能控制好情緒。祝早日康復」、「沒有人是完美的，自省並體諒世界更美好」、「沒有那麼嚴重啦！不必自責太深！我如果處在你們的情況下，可能表現得更糟！」、「其實我也不知道衛福部的規定是這樣，謝謝你們傳達這樣的訊息給大家，感恩！」。

(中時電子報)