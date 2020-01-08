高爾夫球具代工廠復盛應用(6670)2019年第4季至2020年首季營運呈現年增，法人推估現金殖利率約在6.5%以上，諸項利多加持，今日股價開高，但在台股重挫之下，盤中由紅翻黑，跌幅在1%左右。

復盛2019年營收171.88億元，年增7.87%，受惠主要客戶下單持穩及2018年收購嘉華盛70%股權及中山奧博50股權挹注獲利，法人預期，2019年稅後盈餘年增率將達7%以上，約為21.6億元，EPS有機會上看16.5元。

2020年全球高爾夫球產值複合成長率看好，復盛在美系客戶C、P客戶及日系D客戶訂單持續成長帶動，加上非高爾夫球事業成長將達16~20%左右，可望推升營運再成長。法人初估復盛2020年營收年增率將逾4.6%，約在180億元左右，稅後盈餘將落在22億元附近，年增率將達1.8%，EPS有實力挑戰16.8元。

復盛以往股利政策以配發現金股利為主，股利發放率約在65~77%。2018年配發現金股利11元，股利發放率72%，法人推估，2019年股利政策，有機會配發現金股利11.5元，現金殖利率將有超過6%的水準。

復盛應用2019年12月營收為19.48億元，月增10.41%，年增31.3%；第4季營收突破50億元，達50.68億元，季增18.14%，年增13.15%；2019年全年營收為171.88億元，年增率7.37%。

(時報資訊)