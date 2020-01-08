跨國投銀Cowen調升美國晶片製造商美光（Micron Technology）和威騰電子（Western Digital）股票評級和目標價，周二美光股價大漲8.78%，收在58.27美元；威騰收漲6.77%，為67.66美元。費城半導體指數終場勁揚1.8%，創歷來次高記錄。

惟受美國和伊朗之間的緊張局勢遽升影響，美光盤後下跌2.87%，威騰盤後跌1.71%。稍早前美國政府證實，伊朗已經發射多枚導彈攻擊在伊拉克的美軍基地。

跨國投銀Cowen半導體分析師Karl Ackerman周二將美光和威騰的股票評級都由「與大盤持平」（Market Perform）調升為「優於大盤」（Outperform）。

該分析師認為DRAM晶片基本面的復甦步伐可能比預期快，將美光的股票目標價由每股50美元調升為70美元，代表與周一收盤價53.57美元相比，他看好美光股價還能再漲逾30%。

基於NAND價格回穩、企業固態硬碟（SSD）市場成長，以及硬碟利潤改善，該分析師將威騰目標價由45美元調高為88美元，意即看好威騰股價與周一收盤價63.37美元相比還有近40%的上漲空間。

(時報資訊)