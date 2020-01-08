記憶體模組廠創見資訊(2451)庫藏股期間屆滿，共買回1700張，執行率約56.6%，每股買回均價76.84元。創見股價開平走高，盤中漲1.4元至77.4元。
創見資訊去年第三季獲利回溫，預期DRAM與NAND Flash價格回穩，去年第四季營運可望優於第三季，公司也看好今年市況會比去年好。
創見原本預計自去年11月8日起至109年1月7日買回公司股票3000張，實際共買回1700張庫藏股。創見表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化採分批買回政策，庫藏股才未執行完畢。
此外，創見過去2年積極去化庫存，去年第三季庫存已下降至相對偏低水位，去年第四季起調整存貨策略，開始建立庫存。隨著DRAM與NAND Flash價格止跌，NAND Flash價格領先上揚，創見營運可望受惠。
創見也積極調整產品結構，公司專注於嵌入型或策略型等高價值產品，追求獲利表現。以去年第三季營收占比來看，標準型DRAM占整體營收比重下降至15.8%，消費型Flash略減至18.6%，策略型產品占比提升至21%，工控產品占營收比重已拉升至44.6%。
創見資訊去第三季獲利回溫，單季EPS為1.24元，去年前三季淨利約13.33億元，年減率約21.1%，2019年前三季EPS為3.09元。因去年記憶體市場下滑，創見去年相對保守，2019年1~11月營收125.29億元，年減24.4%。
(時報資訊)
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