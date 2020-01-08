蔡淑臻於去年二月，被直擊與一名醫師當街擁抱，當時外界便猜測她與李沛旭已經分手，但兩人所屬的經紀公司「伊林娛樂」澄清，當天蔡淑臻因為家人身體出狀況，向醫師求助，事後請吃對方午餐致謝並擁抱道別，兩人單純是朋友關係。

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不過隔天李沛旭便發文「尊重妳一直想追求的自由，祝福妳。」坐實和蔡淑臻情變的傳聞，雖然他火速刪文，卻又忍不住寫下「這八年的日子謝謝妳，我尊重妳想要的自由和選擇，並祝福妳。」被解讀是向蔡淑臻喊話及告別。接著李沛旭又引用李聖傑歌曲〈手放開〉的歌詞「對妳的疼愛是手放開。」看似在抒發情傷。

雖然三個月後，蔡淑臻出席公開活動時，表示和李沛旭「沒有分開，關係很穩定。」但去年兩人完全沒有合照或同台，工作上各忙各的。蔡淑臻為演出《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》，加強運動及重訓，導致舊傷復發，長期深受肌筋膜炎所苦，除了被迫停工休養，更一度連走到便利超商都無法自行返家，生活品質惡化，更別提外出旅遊。

每年伊林娛樂的活動，蔡淑臻和李沛旭都會連袂出席，兩人也年年被媒體追問何時結婚。（圖／報系資料庫）

為戲犧牲的蔡淑臻經過休養後，雖然仍須復健，但身體狀況已好轉不少。去年她除了《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》，還接拍了電視劇《噬罪者》、電影《陪你很久很久》及多部短片，相當忙碌。

同門的李沛旭與蔡淑臻，因為合作拍攝《犀利人妻》，從同事變成戀人。（圖／報系資料庫

2003年蔡淑臻開始走出模特兒圈接拍戲劇，三度入圍金鐘獎，演技獲得肯定。（圖／報系資料庫）

至於四十歲的李沛旭，則選擇走出耕耘二十年的演藝界，踏入健美運動界，目前是健美業餘選手。去年六月他曾到北京參加男子健美運動最高規格的比賽「奧林匹亞」，十二月還角逐「亞洲IFBB職業卡資格賽」。

去年十一月生日時，李沛旭在臉書感性發文：「過去的這一年裡，發生了很多事，也做了很多重要的決定。」最令他感到驕傲的，莫過於踏入健美運動界，「二十年來、一直都是活在一個人家告訴你應該過得怎樣的人生；而現在、我過著一個我覺得我要過得怎樣的人生。為了一個目標而努力活著；那是一種爽度、那是一種價值。」也許就是這樣豁出去的心態，讓他對新戀情毫不隱藏。

踏入健美界後，李沛旭成了業餘選手，還在臉書秀出他健身有成的對照圖。（圖／翻攝自李沛旭臉書）

如今李沛旭和蔡淑臻八年情散，但依然是好友及同事，偶爾會一起外出吃飯。畢竟彼此曾互相陪伴，走過人生不同時刻，感情早已如家人一般，如今用另一種方式互相支持，也是相當健康的關係。

(中時電子報)