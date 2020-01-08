何如芸與花蓮「美侖飯店」董事王敏錡的16年婚姻觸礁，正在打離婚官司，8日第一次開庭，一早近9點何如芸便在委任律師賴芳玉的陪同下抵達士林地方法院少年及家事法庭，王敏錡本人則沒現身，由委任律師代表出庭。10點左右何如芸步出法院，面對記者追問，她僅短暫停下腳步表示：「我希望可以好聚好散，我祝他幸福。就這樣。」

至於目前與在新加坡讀書的兩個兒子是否能見面？她說：「基本上現在小朋友見面是沒有問題，我擔心的是將來。」

何如芸步出法院。（盧禕祺攝）

在雙方進行調節過程中，調解室外數度聽見何如芸崩潰激動哭喊，她還一度走到調解室外拭淚，試圖撫平情緒。

何如芸2003年當紅之際，嫁給花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，1年後就面臨老公出軌劈2女，當時她選擇原諒，生下2個兒子後，過起相夫教子生活，去年底才復出拍三立8點檔《炮仔聲》，11日被爆與老公分居中。兩人事後分別透過律師及經紀人證實何如芸已在4月先提離婚。何如芸並在臉書表示：「這樣的生活我過了10年，一直有盼望，但一直失望，Brian、Bruce，媽媽對不起你們，沒有辦法忍到最後。」認了確實婚變ing。

何如芸和老公王敏錡16年婚姻難以挽回，何如芸委任律師是賴芳玉，王敏錡則交給李貞儀、趙家緯2位律師打理離婚官司事宜。

(中時 )