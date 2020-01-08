台中市政府交通局為滿足身心障礙者及行動不便者交通需求，鼓勵業者投入通用計程車營運，向中央爭取約1700萬元經費，補助通過評選的業者包括台灣大車隊、國通車隊、中華大車隊購置共30輛通用計程車，將於今年6月底前上路，加上全市現有30輛通用計程車，未來全市將有60輛通用計程車提供友善交通服務。

交通局長葉昭甫說，為滿足不同族群交通需求，創造計程車產業新服務，去年市府報請交通部核定台中市通用計程車申請補助營運計畫，補助業者購置30輛通用計程車及相關補助經費約1700多萬元；並於去年底辦理通用計程車隊評選審查，包括台灣大車隊、國通車隊、中華大車隊等3家計程車隊業者獲選合格，與交通局完成簽約。

葉昭甫指出，通用計程車設置輪椅區，可服務身障者、老人、行動不便者及一般民眾，提供24小時全天候預約服務，並依台中市公告費率跳表收費。目前全市已有大都會車隊及台灣大車隊共30輛通用計程車提供服務，這次擴增後未來將有60輛通用計程車服務民眾。

交通局強調，為鼓勵通用計程車駕駛人多服務身心障礙者及搭乘輪椅等行動不便乘客，該局已修正台中市通用計程車駕駛人營運獎勵金發給作業要點規定，將原本每月僅補助1000元，僅補助10個月，每年最高補助1萬元獎勵金，提升至只要每月服務行動不便者達30趟次以上，每趟次即可補助50元，每月最高可補助5000元，每年最高補助6萬元營運獎勵金。

(中時 )