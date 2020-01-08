嘉義縣政府為了便利特偏地區（如阿里山豐山）的老人交通需求，向公路總局爭取全額補助開辦「幸福巴士」，元旦開始營運，縣議員何子凡卻揭露，此政策雖便利長者，卻損及在山區公務員的權益，日前不少山區單位收到縣府公文，指因巴士開通，偏遠地區加給降為1級。嘉義縣政府人事處則回應，目前積極與相關單位協調中，擬恢復原有加給。

嘉義縣政府為了便利特偏地區（如阿里山豐山）的老人交通需求，向公路總局爭取全額補助開辦「幸福巴士」，每週四日來回兩趟行駛6－7人座廂型車，讓長輩們交通、就醫更方便，巴士可隨召隨停，在「一般客運」大眾運輸無法到達的地方，由幸福巴士接駁到客運站節點，原意美善。

何子凡指出，縣府為了偏鄉老人需求爭取幸福巴士，接駁特偏地區民眾至客運站節點，卻損及在山區公務單位服務同仁的應有權益，阿里山來吉、豐山等區域的公務機關及學校收到縣府通知，自今年1月1日起將所屬人員的偏遠地區二級加給修改為一級加給，該地的護理師、教師、警員皆受影響，服務超過5年以上的教師，每月薪資差距達5000元。

何子凡批，「幸福巴士」並非一般大眾客運系統，是補充客運不足的變通便利措施，卻因此嚴重損害偏鄉公務同仁的的工作權益，甚至嚴重打擊偏鄉同仁的服務士氣，要求縣府調整錯誤認知，儘速修正錯誤的決策。

縣府人事處則回應，阿里山鄉公所自今1月1日起開始營運的「龍美茶山線」及「石棹豐山線」幸福巴士，沿線設有招呼站，依規定，設置公共汽車招呼站並與服務處所與站牌距離公里數，是核定地域加給級別的條件，考量幸福巴士為隨叫隨停方式，並無設置站牌必要，將與阿里山鄉公所協調，取消設置該2路線幸福巴士招呼站，恢復受影響機關學校地域加給的原有支給金額。

(中時 )