新台幣兌美元匯價，今開低震盪走高，迄上午10：32暫報升值1.1分，為30.071。

新台幣周三在台北外匯交易經紀市場甫開市係暫報30.15，貶值6.8分，早盤最低點一度也來到30.16，係貶值7.8分，不過，受惠外資持續看俏台股波段行情，使熱錢湧入國內不手軟，致盤中匯價大震盪後，仍由多方主控。

新台幣早盤一度升值1.7分，暫報30.065，目前則係暫報30.071，仍是改寫近一年半以來新高水準。

受惠新台幣匯價震盪走高，外資逢低回補與國家隊法人拉抬權王台積電，使台股加權股價指數於今同樣開低震盪趨堅，迄上午10：42暫報上漲15點，報11895點，漲幅0.13%，成交844億元。

另外，昨日相當弱勢的被動元件族群，盤中在華新科震盪走高帶動下，包括信昌電、光頡、大毅、奇力新等，都同步大漲，而龍頭大廠國巨也力守400元之上，跌幅也明顯收歛。

(工商 )