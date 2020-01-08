每個人都曾突然閃到腰，痛得要命，動彈不得。閃到腰常見原因有很多種。復健科醫師許宏志說，其中「背部肌肉韌帶急性扭拉傷」造成的閃到腰，可以透過冰敷緩解疼痛，以及做膝胸運動、靠牆深蹲解開緊繃肌肉，有助恢復。

早安健康報導，嘉義長庚醫院復健科主治醫師許宏志表示，肌肉韌帶急性扭拉傷類型的閃到腰，是因為背肌的保護性收縮造成，避免深層組織受到更大傷害。不幸閃到腰的話，千萬別硬拉硬扯、隨便推按肌肉。

許宏志說，首先用冰敷，間接地解開緊繃肌肉，減輕腫脹疼痛，每2~4小時冰敷一次，每次20~30分鐘，進行2~3天後再用溫熱敷。也可做膝胸運動解開緊繃肌肉、靠牆深蹲也能幫助恢復。

●膝胸運動

平躺，慢慢彎曲右膝蓋，把腿拉近胸部。抱住小腿或膝蓋、拉向胸部十秒鐘後放下，兩條腿各進行3~5次。也可採取環抱雙腿的方式進行。

●靠牆深蹲

靠牆站立，像坐空氣椅子一樣的姿勢，維持30秒或更久，重複3~5次。

摘自《急性疼痛紓緩全書》/許宏志/遠流出版

(中時電子報)