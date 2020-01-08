美伊情勢緊張，最新消息傳出伊朗火箭攻擊美軍駐伊拉克基地，隨著中東危機升溫，就有華爾街分析師認為，若伊朗持續對美國進行報復行為，則油價有機會上升到每桶95美元，油價的走高，也使得直接受惠的台塑化(6505)今股價逆勢走揚，漲幅一度達2%。美伊緊張關係升溫，華爾街分析師就認為，假設伊朗持續報復，那麼油價更可能會飆升到每桶95美元，市場也擔憂會演變成第二次「石油危機」。

最新國際油價則是出現漲後的回檔，紐約西德州中級原油2月交割價下跌0.57美元、跌幅0.9%，每桶收在62.70美元、布蘭特原油3月交割價下跌0.64美元、跌幅0.93%，每桶收在68.27美元。

若就台塑化基本面來說，低硫燃料油將自3月起帶動柴油的替代需求，帶動低硫燃料油及柴油利差進一步復甦，有利於台塑化整體煉油利差進一步復甦，另外，浙江石化的PE、MEG、PP及SM工廠預計以倒開車模式投產，而考量該廠的煉油廠生產尚未穩定，該廠恐將外購乙烯、丙烯，而此產業鏈供應瓶頸將限制烯烴供給、提振價格及利差。

台塑四寶將在本周五舉辦業績發表會，屆時將公布2019年12月、第四季以及全年財務表現，屆時也將對首季營運提出明確說明。

(時報資訊)