伊朗發射導彈突襲伊拉克境內數個美軍基地，國際油價、金價應聲飆漲，台股掛牌相關ETF今早受此影響成為交易搶進標的。包括元石油(00642U)、原油正(00672L)、FBVIX(00677U)、S&P金2(00708L)、原正二(00715L)等。

元大投信指出，目前處於冬季用油旺季期間，原油期貨持續維持逆價差，以及國際海事組織(IMO)的低硫政策已正式上路，有利含硫較低的的西德州輕原油價格表現，籌碼方面，在美國商品交易委員會(CFTC)所統計的管理資金淨多單快速成長至27.98萬口，較前週增加0.76萬口，雖仍屬於安全水位，但可觀察前波高點約為30萬口的淨多單水位，可善用籌碼面數據來輔助判斷行情過熱與否，並善用多空皆可操作的原油ETF掌握波段行情。近期須留意地緣政治事件及美中貿易戰的發展。

雖然美股仍持續強勢刷新歷史高位，但黃金卻也少見的同向上漲，主要原因有二，一為避險需求仍高，包括經濟前景的不確定性使投資人對股市上漲抱持謹慎樂觀態度，作多股市同時進行避險，此外，美中貿易協商即將進入更難以克服的智財權談判、英國無協議脫歐風險、以及中東地緣政治風險等，皆使黃金避險需求熱絡。二為旺季效應，以過去30年數據統計，12月～次年2月為黃金傳統旺季，其中又以元月表現最佳，高盛證券看好黃金3個月目標價來到1600美元。

(時報資訊)