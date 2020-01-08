國民黨總統候選人韓國瑜日前自曝求學趣事，前排女同學有雙又白又漂亮的小腿，讓他每天盯著看，導致成績一落千丈，這番話引來議論，作家苦苓更批韓國瑜是渣男。對此，媒體人韋安則直言，苦苓這樣「助攻」，反而幫韓大忙。

韓國瑜日前返回故鄉新北，出席板橋大團結聯合造勢大會，由於造勢地點板一運動場位在韓國瑜母校海山國中對面，他致詞時提及求學趣事。韓說國二好不容易升到全校最好的班級，不料前排女同學有著一雙又白又漂亮的小腿，「讓我每天看、看到成績一落千丈，國三馬上又被調回放牛班」。這番話引來熱議，苦苓也批韓，功課不好，不怪自己不認真聽講、不努力複習，反而怪女生的小腿太美，「韓國瑜是渣男無誤」。

對此，韋安在臉書撰寫「韓國瑜如果贏，都是苦苓害的？」一文。他指出，韓說國中時，因為看女生小腿，而讓功課一落千丈。這種說法，本來對韓可能是小減分，結果苦老師看不過去，把韓講成從小就是癡漢狂魔，一下子佔據大量輿論聲量的份額。

「結果綠營最後一波批韓打藍的聲勢，都被稀釋了」。韋安認為，傷不了韓的議題亂打，傷的了議題被蓋掉。韓說老和尚放下了，苦老師變成小和尚，放不下。他直言，韓本來無法開拓中間選票，但被苦苓這樣「助攻」，反而幫韓大忙。

(中時電子報)