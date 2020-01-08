美國與伊朗衝突升溫，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）已經針對伊朗、伊拉克、波斯灣、阿曼灣等領空發布民航禁飛令。

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗對美軍駐伊拉克2處軍事基地發射數枚飛彈後，為確保飛航安全，美東時間7日晚間，美國聯邦航空總署已經對美國民航業者發布中東地區禁飛令。

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) January 8, 2020

聲明稿指出，「美國聯邦航空總署今晚發布航班限制飛航公告（Notice To Airmen，NOTAM），禁止美國民航業者飛越伊拉克、伊朗、波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）領空。」

「我們將會繼續嚴密監控中東局勢，我們也會繼續和國安單位合作，和美國航空業者及外國民航監管單位分享情報。」

伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）證實，當地時間8日凌晨，已經發射飛彈轟炸美軍駐伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base），隨後又發動第二波攻擊，美伊衝突升溫，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊斯蘭革命衛隊已在加密通訊軟體Telegram上放話，警告美國盟友勿協助美國反擊，如果伊朗的土地遭到轟炸，將會對阿拉伯聯合大公國的杜拜、以色列城市海法（Haifa）發動第三波攻勢。

(中時電子報)