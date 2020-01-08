樂視網近期正面臨下市危機，多位公司高層在8日透過網路方式召開公開致歉會。樂視網董事武寶雨表示，公司具體能否滿足恢復上市條件還要看2019年度審計報告出來後的整體情況，目前還不確定，投資者需要參考公司已發佈的定期報告綜合判斷風險。

第一財經報導，深交所早前發佈公告稱，樂視網存在控股股東關聯方資金佔用、違規擔保、2016年度業績預計違規、2018 年度業績預計違規、募集資金使用違規等5大違規行為，決定對樂視網給予公開譴責的處分，並要求樂視網就此事向廣大投資者致歉。

深交所還公開譴責賈躍亭等人，且給予賈躍亭公開認定終身不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的處分。對此，樂視網採取網絡遠程方式召開公開致歉會，公司董事長兼總經理劉延峰、董事武寶雨將出席。

武寶雨指出，2019年樂視網因樂視體育、樂視雲違規擔保案計提相關負債約人民幣98億元，是公司在2019年前三季度巨額虧損，造成目前樂視網經營極度困難的主要原因。

武寶雨進一步稱, 2019年以來公司管理層通過調整經營模式，提昇運營效率，控製成本費用等措施，使公司日常運營成本、CDN費用、人力成本有了大幅下降，公司管理層正在努力維持公司的持續經營能力。

(工商 )