美國政府數據顯示，2019年11月美國豬肉出口逾25.9萬噸，刷新單月高位。其中來自中國的採購量達約7.9萬噸，超過7月創下的最高紀錄。

信報財經8日報導，非洲豬瘟導致中國和該地區其他國家生豬大量死亡，推動他們對海外豬肉的需求。儘管中美貿易戰一度將中國推向其他國家尋求供應，但中國買家最終還是向美國供應商採購豬肉。

(工商 )