美去年11月豬肉出口創新高 陸採購逾7萬噸 11:032020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府數據顯示，2019年11月美國豬肉出口逾25.9萬噸，刷新單月高位。其中來自中國的採購量達約7.9萬噸，超過7月創下的最高紀錄。 信報財經8日報導，非洲豬瘟導致中國和該地區其他國家生豬大量死亡，推動他們對海外豬肉的需求。儘管中美貿易戰一度將中國推向其他國家尋求供應，但中國買家最終還是向美國供應商採購豬肉。 (工商 ) #豬肉 #大陸農業部 也許您會感興趣 推薦閱讀 農曆新年前夕 陸再投放2萬噸儲備凍豬肉 13:032020/01/07 兩岸 美推出黃豆原料素豬肉 欲進軍中國市場 18:082020/01/07 國際 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 聯發科晶片大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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