人民幣兌美元中間價8日報6.945，較上日報6.969，升值240個基點或0.34％，創5個月高位。

此外，人民銀行連續11日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。因今日亦無逆回購到期，單日仍無資金投放亦無回籠。

據路透統計，本周人行公開市場僅周一有人民幣（下同）500億元逆回購到期。此外，人行1月1日宣布的降準舉措於本周一實施，釋放長期資金8,000多億元。

(工商 )