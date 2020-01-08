人民幣中間價升值240基點 11:032020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價8日報6.945，較上日報6.969，升值240個基點或0.34％，創5個月高位。 此外，人民銀行連續11日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。因今日亦無逆回購到期，單日仍無資金投放亦無回籠。 據路透統計，本周人行公開市場僅周一有人民幣（下同）500億元逆回購到期。此外，人行1月1日宣布的降準舉措於本周一實施，釋放長期資金8,000多億元。 (工商 ) #人行 #人民幣 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行官員：存準率仍有較大調整空間 04:092020/01/04 全球財經 中國新視野－降準的規律性和必然性 04:092020/01/04 全球財經 2020人行工作會議 7點促優良貨幣金融環境 14:482020/01/05 財經 人行：七方面布局貨幣政策重點工作 20:062020/01/05 財經 貨幣靈活適度 人行今年首務 04:102020/01/06 焦點新聞 陸拚金融科技 推法定數位貨幣 04:102020/01/06 焦點新聞 人行：今年推法定數位貨幣 04:102020/01/06 全球財經 人行官員倡珍惜貨幣政策空間 避嚴重通縮型衰退 20:312020/01/06 財經 人行降準助陣 中國高收債 今年漲聲大 04:102020/01/07 投資理財 人行持續放水 GDP可望止穩回升 04:092020/01/08 話題觀察 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 即時 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 伊朗10飛彈狂轟美軍基地 油價驚漲4％ - 即時 - 工商 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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