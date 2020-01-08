在全球經濟面臨下行壓力下，富達國際預計2020年中國經濟仍將維持當前增速，且在中美貿易摩擦有較大機會得到改善，有利於恢復市場信心及提振投資氣氛。外資持續流入中國股債市的趨勢不變。

富達國際中國區股票投資主管、基金經理周文群表示，對2020年A股市場維持較樂觀的看法。從宏觀經濟來看，過去幾年中國經歷了去槓桿、去產能的轉型過程，經濟增長從高位下調，這對A股構成一定壓力。而隨著GDP每年5％-6％的中高速增長率成為新常態，未來5至10年，宏觀環境對A股市場的負面影響預計將逐漸消退，相對平穩的市場環境，會有利於投資者尋求額外收益。

周文群進一步指出，中美貿易戰趨緩或將是影響2020年市況最大的催化劑之一，這將推升如消費者信心和製造業投資信心等，對經濟成長和股價都將是利多。自2017年開始外資持續流入， 2018年和2019年均流入超過3000億人民幣。外資仍在提升A股市場配置的過程，預計2020年將維持一定規模。資金持續流入不僅對股價形成支持，而隨著外資逐步熟悉中國股票市場，他們的投資標的會從白馬股轉向擴展中的二三線優質公司，這也會逐步改變A股的估值體系。

周文群說持續看好三大板塊包括高端製造業、消費升級相關板塊以及自主可控的科技行業。不過目前自主可控概念的科技行業近期上漲速度太快，也許短期估值太高，吸引力有限，但是長期來看仍有較大發展空間。

(工商 )