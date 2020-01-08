台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書PO文稱，蔡英文總統不是壞人，但放任國家讓派系吃乾抹淨，蔡總統回應「對政黨政治一知半解的人，要評論她真的很困難。」陳佩琪7日深夜不滿再PO臉書嗆，這感覺把她當白痴，真的很受傷耶。柯8日受訪表示，受傷就受傷，也不要到處講，她在家整天沒事，只能拜託她少寫臉書。

柯文哲說，他們家的女性都很有意見，但很受傷就受傷啊，受傷也不要到處跟大家去講，講那幹什麼，「唉唷少寫啦，我就是太忙！」她每天在家沒事，以前小孩還小時很忙，現在小孩子念到大學以上、有的甚至去工作，現在「櫻櫻美代子」就開始寫臉書。

媒體詢問，陳佩琪罵蔡，是否會引起綠營不滿？柯說，還好啦，每個人有每個人想法，也不能強迫每個人，他當先生的，只能拜託她少寫，不能禁止她寫，沒辦法。至於陳佩琪是否玻璃心？柯轉移話題表示「小英為何從不回答台灣價值是什麼？也很奇怪！」

(中時 )