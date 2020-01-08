泡麵含有防腐劑，多吃恐成木乃伊，其實是錯誤的觀念，據食藥署的資料顯示，泡麵保存期限長是因為經過高溫蒸煮及油炸。其實泡麵本身無罪，但因高鹽、高油且缺少營養，才建議少吃，若要吃建議可加蔬菜、蛋讓營養更均衡。

許多人有吃太多泡麵，以後會變成木乃伊的迷思，因為泡麵含有大量的防腐劑，但這其實是個錯誤的觀點。根據《食藥署》的資料顯示，泡麵的保存期限比一般的面來的長是因為多數的泡麵會先蒸煮再油炸，而這兩過程都能殺菌，且高溫油炸能讓泡麵脫水，使微生物無法繁殖。此外，食品安全衛生管理法也規定，泡麵的麵體不能加防腐劑。

吃泡麵要特別注意的其實是調味包，因為調味包的鈉含量很高，有些還添加糖、味精等物。泡麵屬高油、高鹽的重口味，且缺少蛋白質等營養，因此《食藥署》也建議，若要吃的話，可以加入青菜、雞蛋等食材，來補充泡麵所缺乏的營養素，並減少醬料、油包的用量，以減少身體的負擔，並讓營養更均衡。

(中時電子報)