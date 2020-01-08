新北市五股區凌雲路3間鐵皮工廠，8日上午10時傳出火警，濃濃黑煙瀰漫其中，所幸現場無人員受困、也無放置危險物品，警消獲報後，出動消防人員139人、各式消防車47輛積極撲滅火勢，用路人行經請注意安全。

據了解，凌雲路二段一間染整廠，上午如突然出濃煙，由於近山區火風勢強勁，導致火勢迅速延燒，波即到鄰近2家工廠，消防隊獲報後趕抵現場，火勢已經蔓延，目前仍持續增加人力控制現場火勢當中。

(中時 )