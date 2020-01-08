新北五股鐵皮工廠火警 無人傷亡 11:102020/01/08 中時 戴上容、中時電子報、 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市五股區凌雲路3間鐵皮工廠8日上午10時傳出火警。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區凌雲路3間鐵皮工廠，8日上午10時傳出火警，濃濃黑煙瀰漫其中，所幸現場無人員受困、也無放置危險物品，警消獲報後，出動消防人員139人、各式消防車47輛積極撲滅火勢，用路人行經請注意安全。 據了解，凌雲路二段一間染整廠，上午如突然出濃煙，由於近山區火風勢強勁，導致火勢迅速延燒，波即到鄰近2家工廠，消防隊獲報後趕抵現場，火勢已經蔓延，目前仍持續增加人力控制現場火勢當中。 (中時 ) #火警 #路人 #人員 #五股 #工廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 五股房價漲最多 八里跌最深 04:102020/01/04 財經焦點 情侶吵架遷怒路人 男子遭刺送醫 15:092020/01/04 社會 樹林保安街工廠驚傳火警 警消立即撲滅幸無人傷亡 15:162020/01/04 社會 新北樹林回收場火警 6旬老闆送醫 17:212020/01/04 社會 宏全 大陸廠營運俏 04:092020/01/05 證券．權證 病男搭手扶梯暈眩 撞癱路人判賠250萬 10:192020/01/05 社會 林靜儀失言 張善政：她不是路人甲 15:532020/01/05 政治 五股運動中心工程款拖欠過年 承包商被迫爬頂樓討債 19:422020/01/06 社會 《熱門族群》鎧俠火警助燃NAND Flash價漲，模組廠燒滾滾 10:172020/01/08 財經 五股染整廠大火撲滅 幸無人傷亡 11:092020/01/08 社會 社會熱門新聞 陸專生當偷兒 摸走情色教主雪碧原味內褲 - 社會 正妹心情悶 美籍男搭訕霸王硬上弓 - 社會 跨年夜豪門八點檔 元祖少奶弄到雙峰烏青 - 社會 女人高潮機率僅10％ 男人愛愛敗在這5原因… - 社會 博士結婚35年生9子 醫曝真相「都是別人的種」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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