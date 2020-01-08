新北市新、泰塭仔圳開發因陳抗問題延宕多年，全案經內政部要求市府重新公開展覽審議後，已再送內政部都委會，本月21日將舉行小組會議，最快2月就能通過、5月發布、6月公告。新北市地政局指出，將給拆遷戶一年時間自行拆遷，最快2021年12月就能開工。

新泰塭仔圳都市計畫面積近400公頃，堪稱近年北部最大開發案，2015年通過市都委會審議，卻面臨大規模抗爭，全案一度被內政部退回。

地政局長康秋桂8日市政會議報告開發期程指出，目前塭仔圳分為2區規畫，以新莊中正路以北為第一區，以南則為第二區，目前案件經過重新公展後，已再送內政部，21日將舉行專案小組審議，順利的話2月能經大會審議通過，5月發布都市計畫，6月1期公告，明年底第一期就動工，預計2025年10月完工。

而2區則在今年底公告重畫，預計2022明年6月開工，2026年4月完工。

侯友宜在市政會議指出，未來3年是翻轉新北最重要的關鍵時間，塭仔圳、五股垃圾山與蘆南蘆北都市計畫是今年最大挑戰，更是重中之重，他要求各單位強力執行「不能延宕」，事前做好極盡溝通之能事，走完程序後就要展現魄力。

(中時 )