打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

打鬼軍團總團長周錫瑋上午舉行記者會。（周錫瑋辦公室提供）

國民黨日前成立打鬼軍團，開放信箱由民眾檢舉各式抹黑訊息，20幾天來收到5千多份檢舉，今天上午對外公布各式P圖抹黑韓國瑜的照片。打鬼軍團總團長周錫瑋指出，這些圖片傳得不堪入目，極盡所能的醜化，抹黑抹紅抹黃韓國瑜，非常噁心，痛批蔡英文掌舵的行政機關變成全民公敵，號召受害者今晚齊聚中正紀念堂一同開講。

周錫瑋強調，行政機關不能變成全民公敵，台灣民主不能箝制言論自由，蔡英文更不應迫害憲法保障的人民自由與秘密通訊自由，呼籲蔡英文總統以降的國安局長、行政院長、內政部長，以及檢警調單位，出面說明到底是誰下令，逼迫檢警調執行命令等的共犯結構。

周錫瑋說，至今政府沒有提出任何回答，今晚將在中正紀念堂自由民主廣場舉辦全民開講，邀請被約談、恐因而背負刑事犯罪非良民紀錄的受害者站出來；預計六時起開講，周錫瑋七點到場。

記者會也邀請社群媒體直播主與網路小編現身分享對於反滲透法的恐懼，Youtube直播主陳品宏透露，有很多長輩憂慮在網路上貼出支持韓國瑜的言論後遭約談，真的很可怕，現在講話要很小心。

周錫瑋戰將後援會管理員廖志成說，在挺韓臉書社團張貼韓國瑜競選時程，被認定垃圾訊息遭刪文、帳號停權，然而挺英臉書社團分享變造的韓國瑜不雅手勢卻暢行無阻，得大肆分享，直指「臉書只管藍不管綠」。周錫瑋網路小編曾鼎文則分享兩位遭查水表民眾，接受國民黨律師協助的心得回饋。

(中時 )