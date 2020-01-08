日前因身體不適申請保外就醫的前總統陳水扁，日前出席一邊一國政黨的彰化縣相關選舉活動，扁說，執政府不應該淪為一言堂，他雖然當不了立委，但是可以當一個「總統級的國會助理」。對於扁言論，許多網友不滿表示，「政治犯趴趴走，中監不抓回去嗎？」

在選舉最後倒數之際，阿扁7日還到彰化縣助選趴趴走。對此，台中監獄8日回應表示，「陳水扁事前有報備參加『私人行程』，但未說明是選舉活動，中監會持續蒐證，進行了解」。

陳水扁自2015年保外就醫，對於台中監獄要求「不上台」、「不演講」、「不談政治」及「不接受媒體採訪」等「4不」原則，屢踩紅線。在2020選舉倒數，陳水扁7日還應邀到彰化參加選舉拉票活動，再度引起社會質疑。

對此，網友紛紛留言批評，「保外就醫的罪犯還想要作國會助理？你回中監去做你的千秋大夢吧！」、「到底是誰背書說，這樣的身體以及精神狀況適用保外就醫的？台灣司法就是被這種法律人踐踏光的！」、「辦公處應設在中監」、「中監不抓嗎？」、「阿扁選完應該就被拎進去啦」、「阿扁可以跑來跑去，其他人不用一視同仁喔？」。

(中時電子報)