時代力量8日上午在竹南自由路早市掃街。(謝明俊攝)

小燈泡媽媽王婉諭也現身拉票。(謝明俊攝)

小燈泡媽媽王婉諭也現身拉票，吸引年輕選民要求合照。(謝明俊攝)

時代力量8日上午集中火力在苗栗竹南鎮自由路早市掃街拜票，包括時力主席徐永明、小燈泡媽媽王婉諭、立委黃國昌等全力爭取苗栗鄉親認同。徐永明表示，時代力量在苗栗當選2席縣議員曾玟學、宋國鼎，表現非常優秀，王婉諭也苗栗人，希望能夠再爭取更多選票，讓王婉瑜進入立法院，王婉瑜則希望未來要在苗栗多設兒童公園。

時代力量選擇在8日上午，先前往竹南自由路早市，再轉往頭份民族路早市掃街拜票，小燈泡媽媽王婉諭出身苗栗市，是道地的苗栗人，因此，時力掃街拜票活動，特別由王婉諭陪同，團隊並還製作一幅王婉諭的小型手牌，提醒來往民眾小燈泡媽媽在這裡，許多買菜民眾看見王婉諭，特別要求合照，並替她加油打氣。

包括徐永明、黃國昌、王婉諭、宋國鼎、曾玟學等人，上午9點在自由路早市集合，徐永明推薦時力在苗栗選出2名縣議員曾國鼎、曾玟學2人，表現相當優秀，希望民眾多支持時代力量，讓王婉諭能夠進入立法院。王婉諭也表示特別重視兒童福利，希望能在苗栗多推動設立兒童公園。

(中時 )