五股染整廠大火撲滅 幸無人傷亡 11:092020/01/08 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市五股區一機安染整廠上午發生大火，目前有蔓延跡象,上百警消搶救中。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區凌雲路二段一棟鐵皮工廠，上午10點多傳出大火，目前也波及鄰近2家工廠，冒出的濃煙數公里外可見，新北市消防局獲報後出動新莊、蘆洲、泰山等鄰近消防分隊總共47輛消防車與超過140名警消投入救援，目前火勢仍在搶救中。 據了解，凌雲路二段一間染整廠，上午如突然出濃煙，由於近山區火風勢強勁，導致火勢迅速延燒，目前也波即到林繼2家工廠，消防隊獲報後趕抵現場，火勢已經蔓延，目前仍持續增加人力控制現場火勢當中。 (中時電子報) #工廠 #警消 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 和仁警消廳舍 先進設備報到 04:102020/01/04 地方新聞 樹林保安街工廠驚傳火警 警消立即撲滅幸無人傷亡 15:162020/01/04 社會 員林清潔隊深夜驚傳大火 逾20噸廢棄物直接燒光 03:222020/01/05 社會 【搶救弱雞男2】不敢面對現實 7成男性看泌尿科都謊報 07:312020/01/05 生活 世新大學電梯維修 工人卡電梯與牆壁遭夾死 14:012020/01/06 社會 冬遊南投住飯店享好康 觀光工廠免費DIY 17:182020/01/06 旅遊 林口發生工人墜樓意外 命危搶救中 18:322020/01/06 社會 細雨緩不濟急 巨型烈焰蠢蠢欲動 04:102020/01/07 國際大事 黑夜烈焰沖天！三峽不織布工廠大火 08:262020/01/07 社會 搶救柯志恩 馬英九6度站台 17:152020/01/07 政治 社會熱門新聞 陸專生當偷兒 摸走情色教主雪碧原味內褲 - 社會 正妹心情悶 美籍男搭訕霸王硬上弓 - 社會 跨年夜豪門八點檔 元祖少奶弄到雙峰烏青 - 社會 女人高潮機率僅10％ 男人愛愛敗在這5原因… - 社會 博士結婚35年生9子 醫曝真相「都是別人的種」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。