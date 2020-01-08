新北市五股區凌雲路二段一棟鐵皮工廠，上午10點多傳出大火，目前也波及鄰近2家工廠，冒出的濃煙數公里外可見，新北市消防局獲報後出動新莊、蘆洲、泰山等鄰近消防分隊總共47輛消防車與超過140名警消投入救援，目前火勢仍在搶救中。

據了解，凌雲路二段一間染整廠，上午如突然出濃煙，由於近山區火風勢強勁，導致火勢迅速延燒，目前也波即到林繼2家工廠，消防隊獲報後趕抵現場，火勢已經蔓延，目前仍持續增加人力控制現場火勢當中。

(中時電子報)