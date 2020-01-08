雪碧回應近日風波。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

「情色教主」網紅雪碧（本名：方祺媛）先前爆出秘密生子，精主是已婚CEO郭男，雪碧和郭男否認此事，郭男的太太林咚咚上月底卻反擊：「我為那無辜的孩子不值」。雪碧今(8日)回應連日來風波，說看著造謠的人生不出氣，只覺得對方很可憐，人生繞著她轉，「其實可以做些善事積積陰德」。

林咚咚上月底發千字文回應婚變，反嗆雪碧和郭男放話要提告別只是虛張聲勢，「像妳這樣悶不做聲，合理嗎？」且隔空嗆雪碧：「你抱持著『我是小三我驕傲』的態度，才真正的讓人感到非常非常的遺憾！」也曬出自己身分證後的配偶欄證明另一半仍是郭男。

對於未婚生子風波，雪碧今發文表示：「看著那些忙著造謠誇大搬弄是非的人，也生不出什麼氣了，只覺的（得）他們好可憐，人生繞著我轉」，並說大家可以多關心澳洲大火、地球暖化，和隨之而來的大選，「人生有那麼多重要的事，八掛（卦）看看笑過就好」，最後下Hashtag說「心存善念不攻擊人」。

見此，網友回應：「無法同意更多」、「不攻擊人，這句話中肯實在」、「攻擊人的，通常內心都很孤獨」、「攻擊你的如果不是事實，覺得委屈可以提告啊，別模糊焦點」。

(中時電子報)