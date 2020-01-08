伺服器及資料庫中心儲能系統需求強勁，鋰離子電池模組廠—新盛力科技(4931)佈局伺服器BBU已有斬獲，陸續接獲歐洲、美國及日本客戶訂單，並於去年第4季開始出貨，成為推升未來營運新動能，隨著伺服器儲能系統出貨放量，且電動自行車需求穩定成長，新盛力科技審慎樂觀看待今年營運，新盛力預估，今年業績可望勝去年。

新盛力科技為高功率鋰離子電池模組廠，前身為SONY在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，傳承日系廠商生產技術及經營管理能力，相較於其他同業多專注在NB等IT產業，新盛力科技產品聚焦在電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具三大領域，雖然營收規模相對較小，但毛利率及獲利呈現穩定成長。

隨著5G時代來臨，帶動各項新應用，伺服器及資料庫中心高頻高速傳輸及運算需求強勁，24小時運轉帶動(離峰充電、用電高峰放電)儲能型BBU需求高度成長，相較於新普科(6121)主攻大型資料庫中心BBU，新盛力著重在伺服器BBU，公司於去年下半年陸續接獲歐洲、美國及日本客戶訂單，並已於去年第4季開始出貨，為公司今年及未來營運成長新動能，新盛力預估，今年伺服器BBU產品營收可望較去年成長，且成長幅度將高於去年。

除伺服器BBU有斬獲，在兩輪輕型電動車方面，隨著全球環保節能興起，兩輪電動車需求年年穩定成長，新盛力在客戶訂單加持下，預估今年兩輪電動車業績亦可望優於去年。

為強化競爭力，新盛力科技亦制定「水平」及「垂直」策略，其中水平策略是在現有三大產品開發更高容量及高功率產品，垂直策略則是開發馬達控制器及整合充電器等，目前公司已開發出電動工具機無刷馬達控制器，未來也將開發電動自行車馬達控制器，希望在同業搶進非IT領域中維持競爭優勢。

隨著旺季來臨及產品組合優化，新盛力2019年第3季合併毛利率達19.16%，年增4.09個百分點，單季稅後盈餘4098萬元，單季每股盈餘為0.73元，累計2019年前3季合併毛利率為18.22%，年增2.81個百分點，稅後盈餘為1.04億元，每股盈餘為1.89元。

新盛力2019年10月及11月合併營收為3.29億元，法人預估，新盛力去年合併營收有機會接近20億元。

在伺服器儲能系統出貨放量，且電動自行車需求穩定成長下，新盛力科技審慎樂觀看待今年營運，新盛力預估，今年業績可望勝去年。

(時報資訊)