醫師指出，空氣汙染是罹患肺癌最大的危險因子。(資料照片 盧金足攝)

胰臟癌被稱為癌王，但有一種癌症更致命，那就是「小細胞肺癌」！專科醫師指出，由於此癌症發現時多已末期，且20年沒有新藥問世，多達60%患者活不過1年，即使5年存活率也只有6%。

根據衛福部資料，民國105年癌症登記報告，全台一年有1萬3488人確診肺癌，其中90%屬於非小細胞肺癌， 10%為小細胞肺癌。一年約有1300多名小細胞肺癌患者，因發現時大多太晚、癌症惡化快、易轉移且易復發，只能靠化學治療苦撐，多達60%患者活不過1年，5年存活率更只有6%，比堪稱「癌王」的胰臟癌更致命。

中央社報導，台北醫學大學人體研究處人研長李岡遠表示，小細胞肺癌顧名思義特別小顆，加上屬於神經內分泌瘤、複製速度快，很容易就跑到其他部位，確診時有近一半患者都出現腦轉移且為晚期，96%不適合進行手術，即便早期發現以手術切除，多數也會在6個月到12個月內復發。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，35年前他還是住院醫師時，小細胞肺癌患者若病程進入擴散期，患者只剩1個月壽命，即便還未進入擴散期，也只能再活2到3個月，多數患者確診後只能直接回家，根本無藥可醫。

陳育民說，如今雖有化療可對抗小細胞肺癌，但患者復發速度相當快，過去20年來也沒有新藥問世，患者的治療被迫陷入空窗期，直到免疫療法問世，患者才終於有了一線生機，去年11月也取得免疫療法適應症。

李岡遠表示，由於小細胞肺癌腫瘤突變負荷量高，容易被免疫細胞辨識，近年國際研究也證實免疫療法合併化療的治療方案，有助延長小細胞肺癌患者的存活期。

李岡遠說，若患者單純接受傳統化療，近60%活不過1年，但免疫療法合併化療，50%患者活超過半年、1/3患者存活超過1年半，而且在65歲以上高齡族群中更為明顯。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良提醒，肺癌早期症狀不明顯，僅部分會出現咳嗽、沙啞、血痰、胸痛、喘，就小細胞肺癌來說，老化、抽菸和空氣汙染是最大的危險因子，呼籲吸菸史超過30年，有肺癌病史、特定職業暴露、氡氣暴露，以及有肺癌家族史者都是高危險族群，建議定期做低劑量電腦斷層檢查。

(中時電子報)