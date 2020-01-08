蔡英文全台車隊掃街，從蔡英文故鄉屏東出發連掃5天，8日上午行程來到中部地區。（吳建輝攝）

蔡英文說，中部是選舉最關鍵的選戰區，所以要用盡所有力氣，爭取所有中台灣鄉親的支持，拜託大家再給她四年，繼續改革繼續進步。（吳建輝攝）

８日上午９點員林外環道陸續集結許多綠營支持者。（吳建輝攝）

選戰倒數，民進黨5日啟動「勇敢自信、護台同行」全台車隊掃街，從蔡英文故鄉屏東出發連掃5天，8日上午行程來到中部地區，上午第一站就選在彰化，蔡英文說，中部是選舉最關鍵的選戰區，所以要用盡所有力氣，爭取所有中台灣鄉親的支持，拜託大家再給她四年，繼續改革繼續進步。

８日上午９點員林外環道陸續集結許多綠營支持者，民進黨彰化黨部主委邱建富及多位民代接力開講，蔡英文9點45分抵達現場，就受到現場民眾熱情歡呼，隨即上台發表演說，提到選舉到了這個階段，連外媒都說這是一個充滿假訊息的選戰，希望選民能深思與明辨。

蔡英文呼籲，全國鄉親1月11日一定要出來投票，今年是一個非常關鍵的選戰，台灣人在這個當下必須要站出來，守護我們自己的國家及民主，選前還有幾波的造勢，都在各地方展開，這段期間也利用晚上的時間跟群眾在一起，希望激勵大家，一定要出來投票。

蔡英文接受媒體聯訪，被問到這三天掃街是否增加信心，她表示這幾天陸續與黨內候選人掃街，沿路看到許多朋友都很熱情，對她們來說都是一種鼓舞；另外對於韓國瑜開始大量投放廣告，他建議韓國瑜應該要拿出強而有力的政見，而不是用廣告或其他方式抹黑。

而對於韓國瑜的四軍說，蔡英文回應不要把國軍的事情拿出來開玩笑，這是不好的，他了解韓市長時常把他當成網軍的頭頭，她說這是一個錯誤的說法，網路上確實有很多年輕人支持她，但做得不好時他們也會批評，把他們說成是網軍這樣是不公平的，更何況國民黨對於自己的網軍，都沒有拿出來澄清或解釋，還有中國水軍操作，怎麼不見韓市長發聲。

(中時 )