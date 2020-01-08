韓辦從「完整的大解密奧步108招」徵件選出前12名。（黃福其攝）

韓國瑜競選辦公室今(8日)召開「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」記者會，由韓辦總發言人王淺秋、發言人鄭照新、葉元之，以及律師葉慶元一同出席，會中公布日前甄選的「民進黨奧步108招」，並由韓辦選出最具創意的前12名代表，最後冠軍由「永遠的奧步王」偉大的第一名壹週刊奪下！

王淺秋表示，明晚凱道造勢的勝利晚會將邀前12名代表與會，由韓國瑜頒獎，若壹週刊願意，也歡迎派代表到場接受頒獎。

鄭照新指出，這次甄選奧步共收到4千多件投稿，韓辦精心挑選出前 12名創意代表，包含「捏造證據表示，韓國瑜當選後，將與中共簽下和平協議或承認一個中國」、「不明女子蒙面現身，指曾遭韓國瑜始亂終棄」、「暗示傷害任一陣營總統候選人、副總統候選人」、「選前爆料韓市長收受國外資金或接受國外勢力協助」、「選前爆料，假造錄音檔，抹紅、抹黃、抹黑市長」、「反串韓粉，對其他陣營候選人發動攻擊」等奧步。

排名第6則是「選前爆料，市長多年前與王小姐赴大陸商務考察，曾與中共國台辦官員密會」，鄭照新指出，這個排名才公布，就這麼巧，今天該週刊真的刊出了王小姐案的相關內容，「可惜內容又是臆測一大堆，沒有真實性可言」。第5名則是「卡神楊蕙如爆料，是收受韓國瑜委託自導自演」，第4名「選前公布市長岳父租用土地的化驗結果為有毒」。

最後前3名分別為「利用電腦Deepfakes (AI)技術假造影片抹黑讓人信以為真，比假造圖片更可怕」、「選前爆料，市長收受中資」、以及冠軍「偉大的第一名壹週刊，永遠的奧步王」。王淺秋指出，選戰只剩倒數3天，每天都有這麼多奇怪的爆料、臆測；鄭照新表示，偉大的第一名壹週刊一直以來都用大量的「臆測訊息」，試圖用烏賊戰來抹黑韓國瑜，因此今天特別把冠軍頒給壹週刊。

(中時 )