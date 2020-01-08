攤商向二房東承租土地糾紛，找來地方勢力喬事，卻被該勢力反噬，恐嚇取財得手37多萬元外，甚而反客為主收取租金，獲利約67萬，警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心獲報查緝，逮補47歲童男及51歲黃男等10人，依涉嫌組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌解送地方嘉義檢察署偵辦，另也查出黃男疑是經營總統選舉賭盤，詳細持續追查中。

(中時 )