攤商找黑道喬事 反被勒索 13:242020/01/08 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 攤商向二房東承租土地糾紛，找來地方勢力喬事，卻被該勢力反噬。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 攤商向二房東承租土地糾紛，找來地方勢力喬事，卻被該勢力反噬，恐嚇取財得手37多萬元外，甚而反客為主收取租金，獲利約67萬，警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心獲報查緝，逮補47歲童男及51歲黃男等10人，依涉嫌組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌解送地方嘉義檢察署偵辦，另也查出黃男疑是經營總統選舉賭盤，詳細持續追查中。 (中時 ) #恐嚇取財 #地痞流氓 #佃農 #二房東 #地主 #中部打擊犯罪中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 女人高潮機率僅10％ 男人愛愛敗在這5原因… - 社會 陸專生當偷兒 摸走情色教主雪碧原味內褲 - 社會 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 - 社會 何如芸離婚調解 庭後4字吐心聲 - 社會 熊海靈國慶升旗喊「韓總統」 高市府真的罰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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