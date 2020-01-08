台北市議會昨天三讀通過「台北市外送平台業者管理自治條例」，其中第4條明訂…「不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠」，引發業者不滿，認為恐怕會有道德風險，也擔心保費負擔恐怕會增加2至3倍。

台灣協會暨共享經濟協會常務理事許文忠表示，目前外送平台業者為外送員投保的是工作時間內的意外保險，每個月約要240元，如果改為全時段的意外保險，保費恐怕要新增2倍至3倍，而目前多數外送平台業者都登記在台北市，恐怕要為所有的外送員負擔保費，恐怕會扼殺產業的發展。

共享經濟協會常務理事吳昕霈指出，此次台北市外送平台業者管理自治條例倉促通過，未與業者做好溝通，尤其在法規會中新增「不得排除外送期間外的理賠」，可能會有如「一日外送員、終身意外險」，或是註冊多間外送平台，可能也會有理賠的問題。

吳昕霈認為，條例通過後，可能會使業者成本變多、提升外送平台門檻，扼殺外送產業發展；外送平台業者可能會設下較高門檻的工作門檻，影響外送員權益，他呼籲，中央應拿出辦法來，不要讓地方各自為政，使業者無法適從。

律師張嘉予說，目前已與產險公會討論「碎片式保險」，碎片式保險就如同UBIKE意外險一樣，租用時保險才會啟動，希望更貼近外送平台的需求，預計1至2個月內就有產險業者會推出商品，但自治條例明訂不得排除外送服務期間以外發生事故理賠，將使業者無所適從。

(中時 )