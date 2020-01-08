今年你在哪投票？QR code一掃就知道 11:182020/01/08 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內政部戶政司全球資訊網網站。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選在即，各位民眾都準備好自己的投票三寶：身分證、印章、投票通知單，而其中最重要的就是身分證，沒帶身分證的話就沒辦法投票！而三寶準備好了，今年民眾應該到那裏投票呢？ 投票地點記載在每個人的投票通知單中，而若是不慎弄丟也不用擔心，目前內政部戶政司全球資訊網已經開放民眾查詢，只要填寫身分證字號以及出生年月日，就可以快速查詢到今年的投票地址。 而該網站也有附上QR code，只要一掃就可以進入查詢系統，相當便利！ 查詢頁面。 查詢結果。 (中時電子報) #投票 #身分證 #QR #code #一掃 也許您會感興趣 推薦閱讀 選總統印成選總「務」 彰化3萬多張投票通知單重印 15:472020/01/04 生活 法醫搞烏龍輸錯身分字號 退休公務員年金被凍結 15:122020/01/06 社會 投票日=法定放假日 高市勞工局籲勞工踴躍投票 17:082020/01/06 生活 投票六事項要注意！「舊式身分證」不得投票 中選會解釋 08:262020/01/07 政治 內政部：持2005第6代身分證皆可投票 10:382020/01/07 政治 內政部：遺失換發身分證最遲投票前一天可補救 10:472020/01/07 政治 五都改制前所辦身分證不能投票？ 中選會：新式身分證都能投 12:182020/01/07 政治 蔡英文民雄掃街拜票 青年舉身分證宣示「回家投小英」 13:402020/01/07 政治 持未換新身分證、穿國旗裝能投票？選委會：可以 19:062020/01/07 政治 便民e化查詢系統 投票資料輕鬆查 04:102020/01/08 地方新聞 政治熱門新聞 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 選前三天塵埃落定 網猜：風向變了 小英會輸？ - 政治 苦苓一招「助攻」！媒體人：反而幫韓國瑜大忙 - 政治 黃暐瀚斷言：韓國瑜這次若沒贏 國民黨下場太驚人... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。