2020大選在即，各位民眾都準備好自己的投票三寶：身分證、印章、投票通知單，而其中最重要的就是身分證，沒帶身分證的話就沒辦法投票！而三寶準備好了，今年民眾應該到那裏投票呢？

投票地點記載在每個人的投票通知單中，而若是不慎弄丟也不用擔心，目前內政部戶政司全球資訊網已經開放民眾查詢，只要填寫身分證字號以及出生年月日，就可以快速查詢到今年的投票地址。

而該網站也有附上QR code，只要一掃就可以進入查詢系統，相當便利！

查詢頁面。

查詢結果。

(中時電子報)