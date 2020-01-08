針對總統票投誰議題，台北市長柯文哲8日受訪強調「我不表態就是表態」，並表示，國民黨總統候選人韓國瑜花的廣告費應不止1億元，但民進黨應該是韓國瑜的倍數。

對於總統票是否投給蔡英文總統？柯說「沒有啦，我已經講過，我不表態就是表態」，至於國民黨副總統候選人張善政預測，柯雖然超越藍綠，但還是會挺韓，柯笑稱「超越藍綠為什麼要挺韓？這2個矛盾，呵呵呵呵。」

柯說，張善政是韓的副總統，一定想辦法幫韓拉票，這也是人之常情，大概不會再做什麼改變啦，剩下3天就要投票，「不表態就是我的表態！」

媒體詢問，韓國瑜選前一周花了近億元買廣告，柯說「只有1億元嗎？不止吧？不止啦！那民進黨應該要韓國瑜倍數。」

媒體問及，前總統陳水扁保外就醫卻到處輔選，柯先問「阿扁又到處輔選？」並嘆道，唉，老實講2016年就要解決，國家法令要嘛修改，還沒修改就要依法行政，政治問題政治解決，政治問題要法律解決就不可能嘛，他知道小英很不喜歡處理這個題目，但還是要處理。

周刊爆料，鴻海創辦人郭台銘接到一通關鍵電話，遂全力支持親民黨，柯說「我怎麼會曉得。」

另外，柯文哲在出席劍潭整宅二期電梯增設工程見證簽約儀式接受聯訪時，也發生意外插曲，北市第二選區（士林、大同）民進黨立委何志偉車隊掃街經過，何更在戰車上拿著麥克風喊「感謝你們，愛你們喔！」柯隨即喊「等一下、等一下」並當場看傻眼，接著說「何這次選得很輕鬆啊，大概不用花什麼錢了。」

(中時 )