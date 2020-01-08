距離農曆新年到來僅剩不到三周，意味著即將進入年前採買最高峰，創業家兄弟(股票代號：8477)旗下生活市集「年貨節」火力全開，運用AI科技精選最具競爭力的高CP值商品，1/9-1/19期間再推出多款「破盤超低價」市場爆品、更每天推「一日限定」好物，最低下殺1.5折起，生活市集全站消費免運費、買貴再退兩倍差價，而透過生活市集獨家連結申辦「永豐現金回饋JCB」卡更能享三重優惠，讓消費者年貨節越買越優惠！同時，生活市集持續深化點數經濟運用，1/9起再推人氣互動遊戲「整點天降寶石雨」，活動期間每日11:00、21:00的2個時段準時開搶，最高可搶百元集集點，現搶現用超有感！生活市集站內數據顯示，今年農曆新年時間較早，年貨節檔期迄今整體訂單已較去年同期成長逾1成，更因除舊布新、採辦年貨加溫，「生活日用」、「家庭電器」、「食品」也躍升三大熱銷品類，看好農曆新年前兩周為買氣最高峰，可望再為生活市集整體營運注入一波正向動能。

「生活日用」、「家庭電器」、「食品」三類商品最熱賣 熱銷夯品最低下殺1.5折起

生活市集根據站內消費者使用大數據分析，年貨節檔期消費趨勢集中在「除舊」、「佈新」兩方面，「除舊」以收納用品、生活快消用品最夯賣，「佈新」則是家庭電器最受歡迎，生活市集掌握市場爆品趨勢，周周推出多款破盤超低價市場熱銷夯品搶市，並為滿足多元消費需求，每日推出4款「一日限定」精選好物供選購。生活市集觀察到，講求效率的現代人多趁新年前一次將家中雜物或過季衣物收納打包，主打可承載重量的大型收納架及收納箱深受歡迎，「MIT超耐重鐵力士置物架」強調耐重又堅固，還有不同層架尺寸可任選，是年貨節的收納類商品Top1，1/9-1/19期間下殺至原價3.7折；「系統設計透明抽屜收納櫃」1/9-1/19期間則可以4折價入手，相當划算。而過年前不少消費者陸續領到年終獎金，也會選在此時添購單價較高的家電，1/9推出「SANKI好福氣加熱SPA足浴機」下殺2.8折；1/12以「憲哥代言COPPERCHEF超氣炸烤箱10L」殺破5折應戰，下單還送10吋雙耳圓型湯鍋3件組，以CP值擄獲精打細算的消費者。

農曆新年聚會多，且餐餐多佳餚，各式年菜及零食買氣也見大幅成長，生活市集觀察，現代人思維靈活且重視效率，部分消費者雖仍自行準備年菜，但也會提前選購製作手續較為繁複的單樣菜式來「加菜」，其中年菜累最熱銷為「正南門上海火腿富貴雙方」南門市場經典老店上海火腿，夾著火腿、麵皮、豆皮的經典組合，是許多人記憶中的好味道；而「年菜餐桌上加菜必備的「台灣野生厚切一口烏魚子」主打手工日曬製作而成的海烏魚子小零嘴，一口一個的小包裝設計方便食用，1/9~1/19期間購買最大組數，單片下殺至4.2折，都是消費者年菜餐桌上的美味選擇。

活化點數應用 人氣遊戲寶石雨1/9展開 每日2時段將狂撒7,200份集集點

生活市集也持續活化站內點數應用，自2019年陸續推出「買貴退2倍集集點」、「評價回饋最多贈20集集點」等機制，並於上個月正式成立「集集點兌好康」專區，集集點最高可將下單金額折抵至0元。年貨節期間為增加消費者黏著度及購物樂趣，再推出人氣互動遊戲「整點天降寶石雨」，1/9-1/14期間，每日11:00、21:00共12個時段進行，將狂撒7,200份大獎，每時段最高搶100集集點，集集點1點抵1元，現搶現用，更有機會在「集集點兌好康」專區全額折抵下單金額，讓消費者採辦年貨越買越優惠；生活市集亦於年貨節期間聯手金流策略夥伴－永豐銀行獨家推出限時優惠，即日起至3月31日透過生活市集專屬辦卡連結申辦「永豐現金回饋JCB卡」，並於4/15前成功核卡者，可享三重回饋好康：第一重「新戶首刷滿千送千」、第二重「舊戶加辦首刷滿千送$300」，第三重「生活市集免登錄最高6%現金回饋」，要助消費者精省荷包、開心購物過好年！

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