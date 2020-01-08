新黨不分區立委候選人邱毅今日召開記者會，要求台灣日本關係協會會長邱義仁出面說明，去年有沒有到澳洲和王立強見面，談妥內容後讓王立強接受訪問，製造烏龍共諜案，好為後續反滲透法立法鋪路？

邱毅6日舉行記者會，指控邱義仁去年11年去澳洲和王立強碰面，並給王立強一筆錢，隨後就爆出假共諜案，因此他懷疑邱義仁是此案的編劇兼導演。8日記者會上，邱毅表示，距離他的指控已經過了36小時，邱義仁還是躲著，因此他呼籲邱義仁站出來回應他的指控。

此外，前總統陳水扁6日晚間表示，邱毅曾指控包括本次在黑鷹直升機遇險事件中罹難的參謀總統沈一鳴在內的諸多將官，在陳水扁總統任內晉升都是靠花錢買來的，因此邱毅應該到沈一鳴靈前下跪道歉。對此邱毅8日反駁，表示請陳水扁拿出證據，證明他有指控沈一鳴這位將領有買官。邱毅表示，他是指控陳水扁當總統時有出現部分將領買官現象，原本特偵組也針對此事展開調查，卻因為陳水扁在獄中裝病，加上陳水扁的合夥人蔡英文又把特偵組廢了，導致調查擱置，才沒有結果。結果這些人一聽到韓國瑜說當選要恢復特偵組，都嚇到屁滾尿流，特偵組恢復就會查陳水扁賣官鬻爵的弊案，蔡英文竟然還說特偵組是東廠，然而明明是促轉會副主委張天欽自己宣稱要讓促轉會當東廠。

此外邱毅7日在youtube上曾提到邱義仁與楊蕙如都曾於去年11月去日本見駐日代表謝長廷，因為知道楊蕙如即將被起訴，所以要串供。8日記者會上，邱毅進一步指出，當時謝長廷不希望楊蕙如講太多，因為怕把他替民進黨訓練網軍的新文化基金會曝光了，但結果還是曝光了，所以國民黨總統候選人韓國瑜昨天說得好，蔡英文不是領導三軍，是領導四軍，還有第四個軍叫網軍，她是暗黑網軍總司令，網軍訓練營主任就是謝長廷。

(中時 )