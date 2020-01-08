美股周二小幅收低，但美伊衝突恐擴大，美股電子盤大跌逾1%；台股跳空開低，記憶體族群隨著美光股價勁揚，權值最大的台積電(2330)開低走高並翻紅走揚，台股跌幅收斂後甚至翻紅，早盤高低震盪逾百點。台股周二表現相對亞股弱勢，今早相對亞股抗跌。

投資人觀望美國和伊朗之間的對歭情勢，周二美股小跌，但費半指數強彈。周二收盤，道瓊工業指數跌119.7點或0.42%，為28,583.68點。標普500指數跌9.1點或0.28%，為3,237.18點。那斯達克指數跌2.88點或0.03%，為9,068.58點。費城半導體指數勁揚1.78%，大漲32.6點，收在1,867.28點。

周二美股以部分科技股逆勢上揚表現最強勢，分析師看好5G帶動DRAM景氣復甦，且繼上周三星晶片廠傳跳電，7日再發生記憶體大廠鎧俠(Kioxia)(原東芝記憶體)火警事件，外界預期將拉抬NAND Flash價格，美光領軍大漲，台記憶體廠今早亦跟漲，南亞科(2408)、威剛(3260)領漲。

另外，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克宣布Model Y在中國大陸進入投產，特斯拉周二股價大漲近4%，今早亦帶動貿聯-KY(3665)等台灣供應鏈股價逆漲。

費半指數強彈，台積電ADR也上漲1.62%。台積電今跳空開低4.5元為325元，但盤中越走越高，翻紅漲3.5元至333元，強勢的電子權值股包括股王大立光(3008)以及聯發科(2454)股價同步上漲。

回顧周二，台股7日續回落月線的約11970點之下，守住11800點，外資偏空，三大法人聯手賣超129.63億元。

台股今早進一步下探11800點，最低為11777點，但台積電領軍翻紅，台股走漲並一度接近11900點，拉升點數逾百點，表現相對日韓陸等亞股強勢。

(時報資訊)