伊朗導彈襲擊美基地 金價、油價續狂飆 11:322020/01/08 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗伊斯蘭革命衛隊已向駐有美軍的伊拉克阿薩德空軍基地發射了數十枚導彈。全球金融市場避險情緒高漲， 截至台北時間8日9時53分，COMEX期金（GC）主力合約報每盎司1598.3美元，漲1.42％；早盤一度衝高至1613美元，國際金價已連續10日上漲。 國際油價一度升至8個月以來高位。截至台北時間8日9時57分，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報70.1美元，漲2.68％；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報64.28美元，漲2.54％。 (旺報 ) #美元 #主力 #合約 #國際 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 主力大戶觀望 宏遠投顧：留意風控 04:092020/01/04 證券．權證 A股開戶數再創高 年輕人是主力 04:092020/01/05 話題觀察 屢獲巴黎國際發明展大獎 苗栗中小企業實力推向國際 21:082020/01/06 生活 伊朗放棄限制濃縮鈾 歐盟高層表達遺憾 03:522020/01/07 國際 《金融》外資去年淨匯入4783億元，近5年最多 08:012020/01/07 財經 台北燈節雙主燈亮相 躲貓貓尬展風神 12:372020/01/07 生活 壽險新歡年增逾9,200億元 舊愛獨憔悴 19:132020/01/07 財經 原油供應緊張疑慮緩解 國際油價周二走跌 08:492020/01/08 財經 《商情》空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨多數走升 10:012020/01/08 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 聯發科晶片大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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