伊朗伊斯蘭革命衛隊已向駐有美軍的伊拉克阿薩德空軍基地發射了數十枚導彈。全球金融市場避險情緒高漲， 截至台北時間8日9時53分，COMEX期金（GC）主力合約報每盎司1598.3美元，漲1.42％；早盤一度衝高至1613美元，國際金價已連續10日上漲。

國際油價一度升至8個月以來高位。截至台北時間8日9時57分，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報70.1美元，漲2.68％；美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報64.28美元，漲2.54％。

(旺報 )