全球家飾鑄件廠泰金-KY(6629)挾著美糸新客戶訂單品項持續增加、產品組合優化，及產能利用率持續提升，可望帶動109年度本業獲利持續成長。法人預估，109年營收年增率上看24%，達12.6億元，稅後盈餘年增率將逾1成，約1.7億元，EPS有實力挑戰5元以上。

泰金-KY在二年多前開始布局拓展新客戶版圖，隨著新客戶出貨逐步穩定下，成功分散了原本公司銷售過於集中特定客戶風險。泰金以每年新開發2~3家新客戶為目標，此外，針對既有客戶，因家飾鑄件應用領域極廣，將繼續強化產品開發能力，除目前穩定的櫥櫃把手類及衛浴配件類產品外，提供客戶對於居家鑄件的全方面解決方案，可望為營運帶來更大的營收成長動能。

泰金108年12月營收8438萬元，年增24.53%，108年營收10.11億元，年增12.63%，創歷史新高。

泰金以往股利政策主要是以配發現金股利為主，股利發放率約61~100%，法人預期，泰金2019年股利政策有機會將配發現金股利3元，以目前股價估算，現金殖利率將逾5%以上。

(時報資訊)