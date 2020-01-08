2020年開春以來受美伊邊緣政治影響，全球股市表現震盪，不過中國股市表現卻一枝獨秀，深圳綜合指數上漲4%表現居全球之冠，上證指數也上漲1.79%。連帶著投信發行的相關中國股票ETF績效也水漲船高，觀察102檔投信發行的海內外股票ETF績效，其中近一周以群益深証中小板ETF5.45%表現最佳，甚至打敗中國2倍槓桿ETF表現，此外，前十名就有6檔是中國ETF。市場法人表示，中國股市中長期來看，整體評價面尚未過熱，加上北上資金持續流入，其中中小板表現更活躍，後市表現可期，建議投資人不妨透過相關基金或連結中小板指數的ETF來介入，把握投資契機。

群益投信表示，投資ETF的優點在於投資組合透明，只要看好指數發展即可參與，且投資人也省去許多麻煩，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利，不用煩惱該選那一支股票，也不用費心考慮要投那一檔基金，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。中小板指數成分股中，納入MSCI新興市場指數的占比約為45.42%，高於預期。中小板成分股中原物料、可選消費、工業的占比約為四成，在現階段以供給側改革為投資主線之趨勢下，亦可望受惠，因此對於陸股中小板後市看好。建議投資人可透過連結中小板指數的ETF來介入，把握投資契機。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，北上資金在今年來4個交易日已淨流入223.7億人民幣，市場預估2020年股市增量資金逾兆元人民幣，成交額高點將達兆元人民幣，從海外市場納入MSCI的歷史進程，外資占比將會明顯提升，中國資本市場國際化仍在初級階段，外資可望長期持續單邊流入。資金行情有利陸股後市上漲。後市在大環境經濟表現持穩、企業獲利和改革政策等利多加下，表現可望延續。整體來看，在中國經濟持穩、企業獲利持續改善，以及中小板指數成分股多為新興產業龍頭股，更受惠於中國政府改革政策，因此後市表現可期。

(時報資訊)