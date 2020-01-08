伊朗國營電視台周三報導，伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名指揮官表示，伊朗對伊拉克美軍基地的導彈攻擊「只是第一步」，德黑蘭不會放過美軍。

該電視台證實，為了報復革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊馬尼遭美國擊殺，伊朗發射數十枚導彈攻擊在伊拉克的美軍基地，革命衛隊指揮官並放話，今日的飛彈攻擊只是第一步，警告美國總統川普應考慮盡快從此地撤軍。該報導並警告，任何協助美軍對伊朗發動攻擊的中東國家，都會遭到伊朗回擊。

在伊朗周三「彈」洗伊拉克美軍基地後，伊朗外交部長Mohammad Javad Zarif在推特上表示，伊朗不想讓情勢升級或開戰，但會抵禦任何侵略行動。他強調，今日對美軍的攻擊是基於《聯合國憲章》第五十一條的自衛措施。

川普則表示，已經就伊朗攻擊伊拉克兩處美軍設施的傷亡和損害進行評估，他將在周三早上對此發表聲明。他在推特上表示：一切都很好！

(時報資訊)