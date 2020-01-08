永慶人超幸福!金鼠年獎金數不完！永慶房屋1/7在2020年首場會議上堆起「鈔票山」，為鼓勵績優同仁留任，特設有「幸福成家基金」，6年來累積發放金額已超過3億元！由永慶房產集團孫慶餘董事長親自頒發「幸福成家基金」給超過400名獲獎同仁，除鼓勵同仁持續精進專業與服務，更期許同仁根留永慶穩健發展、圓幸福人生！現場尖叫聲連連直呼「太幸福了！」

永慶房屋人資部經理塗振宏說明：「幸福成家基金是在原有的業績獎金外，額外提供給績優經紀人的激勵獎金，不限年資，只要績效達標，持續留任就能獲得。統計本次「永慶幸福成家基金」得獎者中，有近七成獲獎者累積獲獎金額已超過50萬，獲得百萬的也佔了三成以上。塗振宏指出：有些同仁領到的「幸福成家基金」獎金，可能比其他產業工作者的年薪還高。

永慶房屋頒發「幸福成家獎金」，6年累積發出超過3億。

吳政陽連續5年獲獎 三年拚下兩座冠軍 累積幸福成家基金是過去薪資十倍以上

連續5年獲頒「幸福成家基金」的永慶房屋松山區吳政陽，累積獎金已超過四桶金，光是領到的額外獎金，就比過去在餐飲業的年薪高近十倍！吳政陽開心分享：「2019年又刷新自己的紀錄，年度績效比去年成長近三成！一年服務超過百位客戶，平均每4天就成交一件。」績效再度創新高，吳政陽感謝永慶房屋強大的品牌力，更提到去年領先推出的「永慶實價登錄3.0」，提供客戶揭露到門牌的成交行情，讓客戶信任感倍增，成交更快速。

永慶房屋吳政陽(圖中)自餐飲業轉職，人生舞台從此不一樣。

蘇順成(左四)轉職衝出好成績，要用獎金招待全家出國旅遊！

蘇順成 首次獲頒「幸福成家基金」 規劃旅遊行程 帶全家開心出遊

加入永慶房屋3年半，首次領取「幸福成家基金」的經紀人蘇順成表示：非常感謝公司提供這筆額外獎金，這是他過去工作都沒有的超棒福利！蘇順成興奮地表示：「這個月，我要帶全家人一起前往北海道！陪伴雙親、老婆孩子享受溫馨的家庭時光。」他更期許自己，今年不僅要達標，更要超越自我，創造更好成績，年年都要獲頒「幸福成家基金」！

「聰明工作，健康生活」幸福職場 打造不一樣人生

塗振宏表示：「永慶房屋福利制度完善，並落實「聰明工作，健康生活」的理念，首創「永慶大聯盟」真人實境遊戲的工作平台，結合年輕人最喜歡的「解任務」遊戲，以團隊合作為核心概念，將工作遊戲化；更是全台唯一兩度獲頒「亞洲最佳企業雇主奬」的房仲品牌。

永慶房屋成交市占自2015年一路逆勢攀升，4年來成長率逼近120％，穩居大台北直營區店數市占和業績第1名，今年更將新展30店！打造完善職場環境，提供新人「保障前九個月每月五萬元、師徒達人制度、360小時教育訓練」協助新人快速融入職場，塗振宏說：「永慶房屋真的不一樣！顛覆房仲高工時刻板印象，與其每年一直找新工作，不如就到永慶房屋擁抱一份可以永續經營的工作。」

永慶房屋堆出鈔票山獎勵員工留任!

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(中時電子報)