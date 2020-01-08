頂新製油公司前董事長魏應充去年11月遭最高法院依違反食安法等7罪判決確定，檢方聲請定執行期，台中高分院裁定魏應充須執行4年8月，魏向最高法院抗告遭駁回確定，彰化地檢署囑託台北地檢署執行，彰檢並通知魏於8日上午10時向北檢報到，發監執行。魏向彰檢、北檢聲請暫時停止執行，但遭2地檢方駁回。

魏應充去年11月遭最高法院依違反食安法等7罪判決確定，檢方聲請定執行期，台中高分院裁定魏應充須執行4年8月，魏提起抗告，並聲請提案大法庭，最高法院今年1月2日駁回確定，

(中時 )