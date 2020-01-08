入監執行前一刻 魏應充聲請暫時停止執行遭駁 11:362020/01/08 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 頂新製油公司前董事長魏應充去年11月遭最高法院依違反食安法等7罪判決確定，檢方聲請定執行期，台中高分院裁定魏應充須執行4年8月，魏向最高法院抗告遭駁回確定，彰化地檢署囑託台北地檢署執行，彰檢並通知魏於8日上午10時向北檢報到，發監執行。魏向彰檢、北檢聲請暫時停止執行，但遭2地檢方駁回。 魏應充去年11月遭最高法院依違反食安法等7罪判決確定，檢方聲請定執行期，台中高分院裁定魏應充須執行4年8月，魏提起抗告，並聲請提案大法庭，最高法院今年1月2日駁回確定， (中時 ) #執行 #魏應充 #法院 #最高法院 #檢方 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》判賠惠普案，廣明聲明「在事實上並無所本」 17:052020/01/05 財經 《店頭市場》108年上櫃公司執行買回庫藏股56件 07:442020/01/06 財經 永和分屍案 法院裁定3外籍嫌繼續羈押 11:102020/01/06 社會 選前檢方「斷水流」破地下匯兌 金額830億元創紀錄 13:532020/01/06 社會 比中指是「受驚反射動作」？檢不採信 10:152020/01/07 社會 中影遭認定為不當黨產 法院裁定停止執行 11:142020/01/07 社會 法院裁定中影資產可解凍 黨產會不服將提抗告 18:462020/01/07 政治 恐嚇余天、館長嫌犯竟是前調查官 曾因家暴、洩個資遭訴 18:562020/01/07 社會 恐嚇余天、顏寬恒 男子遭檢方聲押 19:032020/01/07 政治 商業官司一打10幾年？噩夢可望終結 11:292020/01/08 財經 社會熱門新聞 陸專生當偷兒 摸走情色教主雪碧原味內褲 - 社會 正妹心情悶 美籍男搭訕霸王硬上弓 - 社會 跨年夜豪門八點檔 元祖少奶弄到雙峰烏青 - 社會 女人高潮機率僅10％ 男人愛愛敗在這5原因… - 社會 博士結婚35年生9子 醫曝真相「都是別人的種」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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